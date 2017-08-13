Александр Матерухин: «В целом, думаю, мы выглядели лучше «Локомотива»

Форвард минского Александр Матерухин прокомментировал поражение от (2:4) в матче Кубка ЛЖД.

– Сами виноваты. Вели в счете, оставалось десять минут… Наверное, неправильно сыграли, а соперник этим воспользовался. Если смотреть в целом, то, думаю, мы выглядели лучше. Понятно, что без ошибок не обошлось, но все равно должны были дожимать.

– В чем же причина этих регулярных неудачных отрезков?

– Все знают, что нельзя терять концентрацию ни на минуту. Мы же, видимо, иногда позволяем себе расслабиться. К сожалению, уже в двух матчах подряд случаются периоды, когда позволяем сопернику перехватить инициативу.

– Сегодня сработало большинство. Чего не доставало раньше?

– В этот раз просто все удачно сложилось. Ничего особенного не делали. В принципе прошла комбинация, которую пробовали на тренировках, – сказал Матерухин.