ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Матерухин: «В целом, думаю, мы выглядели лучше «Локомотива»

14.08.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард минского «Динамо» Александр Матерухин прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в матче Кубка ЛЖД.

– Сами виноваты. Вели в счете, оставалось десять минут… Наверное, неправильно сыграли, а соперник этим воспользовался. Если смотреть в целом, то, думаю, мы выглядели лучше. Понятно, что без ошибок не обошлось, но все равно должны были дожимать.

– В чем же причина этих регулярных неудачных отрезков?

– Все знают, что нельзя терять концентрацию ни на минуту. Мы же, видимо, иногда позволяем себе расслабиться. К сожалению, уже в двух матчах подряд случаются периоды, когда позволяем сопернику перехватить инициативу.

– Сегодня сработало большинство. Чего не доставало раньше?

– В этот раз просто все удачно сложилось. Ничего особенного не делали. В принципе прошла комбинация, которую пробовали на тренировках, – сказал Матерухин.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард минского «Динамо» Александр Матерухин прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в матче Кубка ЛЖД.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
21 августа Надаль станет первой ракеткой мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика