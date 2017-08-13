|
Гарри Каспаров: «Не буду играть после турнира в Сент-Луисе, я не возвращаюсь в спорт»
14.08.2017 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что участие в турнире в Сент-Луисе не означает его возвращения в спорт.
«Я хотел бы высказаться насчет ожиданий по поводу моего участия в турнире в Сент-Луисе, а также насчет моей дальнейшей деятельности в шахматах.
Я всегда настроен оптимистично, но в 54 года у меня столько же шансов вернуться в мою шахматную форму сорока лет, сколько вернуть свою шевелюру 20-летнего.
Я не собираюсь играть после этого турнира. Сент-Луис – особенное место для меня, и я рад воспользоваться этой уникальной возможностью, которую предоставили мне организаторы. Но это не возвращение в шахматы, это всего лишь пятидневный перерыв.
Правозащитная деятельность, писательство, чтение лекций, продвижение шахмат через мой фонд и, в особенности, время с семьей – это моя жизнь в данный момент, и я не буду рисковать упустить выигрышную позицию.
Все доходы, которые я получу от этого мероприятия, будут пожертвованы на продвижение шахмат в Африке, что в последние годы стало страстью для меня и моей жены.
Благодарю за все те добрые пожелания, что пришли мне со всего мира. Я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать вас или себя самого», – написал Каспаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что участие в турнире в Сент-Луисе не означает его возвращения в спорт.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии