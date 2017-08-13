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«Челси» ожидает, что Коста вернется в команду и наберет форму
14.08.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Диего Коста может вернуться в расположение «Челси».
В клубе ожидают, что 28-летний форвард вернется, начнет тренироваться с командой и наберет форму, соблюдая условия контракта.
Напомним, у Косты в феврале на тренировке произошел конфликт с главным тренером Антонио Конте. Итальянец по окончании сезона дал понять Косте, что больше не нуждается в его услугах, после чего игрок публично
Коста уехал в Бразилию, где стал самостоятельно готовиться к сезону. «Челси» дал футболисту дополнительную неделю на отдых и потребовал, чтобы игрок начал предсезонку с командой 17 июля. Коста отказался и был оштрафован клубом на
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Нападающий Диего Коста может вернуться в расположение «Челси».
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