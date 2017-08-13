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Николай Ходасевич: «Милевского практически не меняют, как Месси в «Барселоне». Может быть, это условие контракта?»
14.08.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские телеведущие Николай Ходасевич и Василий Хомутовский в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5» прокомментировали игру Артема Милевского в матче
Николай Ходасевич: Но к 60-й минуте Милевский подустал, это было видно. Но его практически не меняют, как Месси в «Барселоне». Может быть, это условие контракта?
Василий Хомутовский: Хорошая шутка.
Статистику Милевского в «Динамо» смотрите
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Николай Ходасевич: «Милевского практически не меняют, как Месси в «Барселоне». Может быть, это условие контракта?»
Белорусские телеведущие Николай Ходасевич и Василий Хомутовский в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5» прокомментировали игру Артема Милевского в матче БАТЭ...
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