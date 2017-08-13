Николай Ходасевич: «Милевского практически не меняют, как Месси в «Барселоне». Может быть, это условие контракта?»

Белорусские телеведущие Николай Ходасевич и Василий Хомутовский в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5» прокомментировали игру Артема Милевского в матче – «Динамо-Брест».

: Милевский чувствовал себя комфортно на «Борисов-Арене», он нередко встречался с мячом. Для меня было удивительно, что БАТЭ никак на это не реагировал и не делегировал никого к «диспетчеру» команды соперника.

: На самом деле, Милевский попадал под прессинг, но все делал в движении – хорошо укрывал мяч корпусом, разворачивал атаки. Пока Артему хватало физических кондиций, он был способен разгонять атаки. У нападающих была задача лишь успеть.

Николай Ходасевич: Но к 60-й минуте Милевский подустал, это было видно. Но его практически не меняют, как Месси в «Барселоне». Может быть, это условие контракта?

Василий Хомутовский: Хорошая шутка.

Статистику Милевского в «Динамо» смотрите здесь .