﻿ НХЛ. «Бостон» может обменять Пастрняка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НХЛ. «Бостон» может обменять Пастрняка

14.08.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Бостон» по-прежнему не может договориться о новом контракте с нападающим Давидом Пастрняком.

«Исходя из того, что я слышал, не удивлюсь, если «Бостон» обменяет Пастрняка», – написал эксперт NHL Network Брайан Лоутон.

Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне Пастрняк провел 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 70 (34+36) очков. В 6 матчах Кубка Стэнли хоккеист набрал 4 (2+2) очка.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Бостон» по-прежнему не может договориться о новом контракте с нападающим Давидом Пастрняком.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вячеслав Федоренков: «Похоже, расставаться с Льюисом Шапиро не намерен. Иначем зачем они вместе в Ригу отправились?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика