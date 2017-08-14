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Вячеслав Федоренков: «Похоже, расставаться с Льюисом Шапиро не намерен. Иначем зачем они вместе в Ригу отправились?»

14.08.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хоккейный обозреватель «Прессбола» Вячеслав Федоренков предположил, что за визитом в Минск главного тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса кроется процесс обсуждения формата его дальнейшего сотрудничества с ФХБ.

«Главный тренер национальной хоккейной сборной Дэйв Льюис прибыл в Минск из уже родного для него Детройта. Последний раз в Беларуси канадец был в мае, и с тех времен утекло аномально много воды. Самым мощным потоком с поста главы ФХБ смело Игоря Рачковского, которого у штурвала сменил экс-губернатор столичной области Семен Шапиро. Знакомство с новым боссом — один из основных пунктов программы нынешнего визита главкома национальной команды. И де-юре на сегодня единственного ее тренера. 

Несмотря на майские слухи, действующий еще год трехлетний контракт Льюиса до сих пор не разорван — в отличие от договоров с его ассистентами. Судя по всему, расстаться с Лисом не намерен спешить и новый председатель ФХБ. По крайней мере на это намекает программа пребывания тренера в Старом Свете. Именно так — не только в Беларуси: сегодня утром в сопровождении руководства федерации тренер взял курс на Ригу, где в эти дни проходит Кубок Латвийских железных дорог с участием минского «Динамо». 

Для того чтобы сказать друг другу последнее «прости», сторонам вовсе не нужно было отправляться за пятьсот километров на берега Даугавы. Более того, даже без личной встречи при желании можно было в принципе обойтись. А значит, речь идет, во-вторых, об оценке наставником актуальной формы первого эшелона кандидатов в сборную. А во-первых — об обсуждении формата дальнейшего сотрудничества Льюиса с ФХБ», – написал Федоренков.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Хоккейный обозреватель «Прессбола» Вячеслав Федоренков предположил, что за визитом в Минск главного тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса кроется процесс...

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