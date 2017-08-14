Игорь Ковалевич: «По финансированию «Неман» в высшей лиги сейчас занимает десятое место»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич в эфире программы «Время футбола» на телеканале «Беларусь 5» прокомментировал предстоящий поединок с минским в чемпионате страны.

Об игре с «Динамо» в первом круге



– Ну, «Динамо» в принципе играет в один и тот же футбол — с позиции силы. Я смотрел матч с жодинским «Торпедо» и у динамовцев не очень что-то поменялось. Конечно, два игрока у них определяют игру — Нойок и Сарока. Это два лидера, нам будет задача правильно им противостоять. «Динамо» играет в хороший футбол, прагматичный, жесткий, который прививает им главный тренер. А в том мачте мы проиграли, потому что пропустили в начале игры, после череды ошибок.

О предстоящем матче с «Динамо»



– Не могу сказать, что команда идет очень хорошо. Если говорить об игре, то мы не со всеми ее нащупали. Бывают игры хорошие, но сказать, что есть целостная игра в каждом матче, я не могу. Сейчас занимает четвертое место. Конечно, мы во многом завязаны на результат. Совместить качество игры и результат тяжело — команда в этом году совершенно новая. Но у ребят есть понимание, как надо двигаться.

О задаче попасть в еврокубки



– Руководство обозначило исходя из того, как мы начали сезон. Начали хорошо, ниже шестого места не опускались. Аппетит приходит во время игры. Это, скорее всего, пожелание, но нам отступать некуда: будем стремиться добиваться положительного результата в каждом матче. Так, в принципе, и должно быть. Никто ни на кого не давит. Ребята сами определили для себя планку. Команда у нас играющая, люди прошли и молодежную сборную, и национальную. Единственное, что мешает — несыгранность...

О финансировании

По финансированию на сегодняшний день Гродно среди команд высшей лиги занимает десятое место. Эта информация легко проверяется. Поэтому когда кто-то говорит, что им чего-то не хватает, то это по меньшей мере неправда. Нам всего хватает, – сказал Ковалевич.