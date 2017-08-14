Семь игроков БАТЭ попали в расширенный состав сборной Беларуси

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Семь игроков борисовского футбольного клуба БАТЭ были включены в расширенный состав национальной сборной на предстоящие матчи против Люксембурга и Швеции, сообщили Sputnik в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).



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Белорусской сборной в рамках квалификации Чемпионата мира-2018 предстоит провести две встречи — против команд Люксембурга (на выезде 31 августа) и Швеции (дома 3 сентября).

"Игорь Криушенко назвал расширенный состав национальной сборной на предстоящие матчи против Люксембурга и Швеции. Главный тренер включил в расширенный список 39 футболистов", — рассказали в АБФФ.

В расширенный состав включены:

вратари: Андрей Горбунов (свободный агент), Сергей Черник ("Нанси", Франция), Александр Гутор ("Тосно", Россия), Андрей Климович ("Динамо", Минск), Дмитрий Гущенко ("Витебск"), Владислав Василючек ("Городея");

защитники: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Егор Филипенко ("Маккаби", Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков, Максим Володько (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич ("Генчлербирлиги", Анкара, Турция), Михаил Сиваков ("Амкар", Пермь, Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — "Шахтер", Солигорск), Дмитрий Алисейко, Алексей Гаврилович (оба — "Динамо", Брест), Александр Сачивко ("Динамо", Минск), Никита Наумов ("Витебск");

полузащитники: Станислав Драгун, Алексей Риос, Юрий Кендыш (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович ("Амкар", Пермь, Россия), Ренан Брессан ("Шавиш", Португалия), Павел Нехайчик, Алексей Легчилин (оба — "Динамо", Брест), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Никита Корзун ("Динамо", Киев, Украина), Артем Быков ("Динамо", Минск), Олег Евдокимов, ("Минск"), Михаил Бабичев ("Витебск"), Александр Карницкий ("Тосно", Россия);

нападающие:Николай Сигневич, Михаил Гордейчук (оба — БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий ("Неман", Гродно), Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба — "Торпедо-БелАЗ", Жодино), Антон Сарока, Владимир Хващинский (оба — "Динамо", Минск).

"Окончательный список из 23 футболистов, которые получат вызов, будет назван позднее", — пояснили в АБФФ.

После шести игровых дней положение в квалификационной группе А:

Швеция — 13 очков Франция — 13 Нидерланды — 10 Болгария — 9 Беларусь — 5 Люксембург — 1