МИНСК, 14 авг — Sputnik. Хоккеистам минского "Динамо" нужно научится вести в счете, чтобы в последующих матчах не повторять прошлых ошибок, заявил главный тренер столичного хоккейного клуба Горди Дуайер.

В понедельник, 14 августа, минчане провели поединок против ярославского "Локомотива" в рамках Кубка Латвийских железных дорог. Игра завершилась поражением со счетом 4:2 в пользу "железнодорожников".

"Думаю, оба соперника структурно сыграли хорошо. Свели к минимуму количество опасных моментов у своих ворот, умело действовали в нейтральной зоне. При такой игре перед третьим периодом мы находились в хорошем положении, были на пути к успеху", — сказал после встречи Дуайер, слова которого приводит пресс-служба "Динамо".

Специалист отметил, что в конце игры его подопечные "провалились", совершили несколько индивидуальных ошибок и не реализовали свои возможности.

"Нам надо учиться вести в счете, чтобы в будущем не повторять тех же ошибок", — сказал Дуайер.

Это второе поражение "зубров" на Кубке ЛЖД. Накануне "бело-синие" уступили одноклубникам из Риги (3:2) .

В среду, 16 августа, минчане проведут поединок против "Ак Барса" (Казань).