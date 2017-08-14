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Вадим Скрипченко: «Нельзя назвать ситуацию в «Анжи» критической или безвыходной»

15.08.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новый главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко рассказал о переходе в махачкалинский клуб.

«Очень рад, что стал частью «Анжи» – команды с хорошими футбольными традициями, региона, который очень любит футбол, где люди понимают футбол и помнят достижения «Анжи». Для меня это определенный вызов, я очень рад и счастлив, что являюсь тренером «Анжи».

К сожалению, для команды неудачно старт сложился. Нельзя назвать эту ситуацию критической или безвыходной – нет, это просто неудачный старт. Поэтому все в наших силах. Постараюсь улучшить настроение и психологический фон игроков, а также сотрудников «Анжи». Для этого нужны хорошие результаты.

Было важно продолжить работу в премьер-лиге, потому что мне это очень интересно. Соревновательный момент очень серьезный в российском первенстве. Было важно, чтобы профессиональный простой получился недолгим. Конечно же, я надеялся как можно быстрее вернуться к работе, а интерес «Анжи» был основан на том, что мои бывшие команды показывали неплохую игру.

Два дня назад поздно вечером, можно сказать, в полночь, поступил звонок из «Анжи». Я не думал, что позвонят именно мне, но это случилось», – сказал Скрипченко.

 
 
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Новый главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко рассказал о переходе в махачкалинский клуб.

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