«Ман Сити» предложит «Арсеналу» 60 млн фунтов за Санчеса

«Манчестер Сити» готовит предложение о трансфере форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Руководство манкунианцев намерено заплатить за игрока сборной Чили 60 миллионов фунтов. Кроме того, «Манчестер Сити» готов предложить игроку контракт с еженедельной зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю и имиджевыми правами.

Ранее сообщалось об интересе к Санчесу со стороны «ПСЖ». Срок действия контракта, связывающего футболиста с «Арсеналом», истекает летом 2018 года. Нападающий не собирается подписывать новое соглашение.