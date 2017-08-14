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«Ман Сити» предложит «Арсеналу» 60 млн фунтов за Санчеса

15.08.2017 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Сити» готовит предложение о трансфере форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Руководство манкунианцев намерено заплатить за игрока сборной Чили 60 миллионов фунтов. Кроме того, «Манчестер Сити» готов предложить игроку контракт с еженедельной зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю и имиджевыми правами.

Ранее сообщалось об интересе к Санчесу со стороны «ПСЖ». Срок действия контракта, связывающего футболиста с «Арсеналом», истекает летом 2018 года. Нападающий не собирается подписывать новое соглашение.

 

 
 
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«Манчестер Сити» готовит предложение о трансфере форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

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