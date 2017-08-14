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Чарльз Лингле: «Минск распускается, как цветок. По-моему, минчане за те годы, что я в «Динамо», стали счастливее»

15.08.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард минского «Динамо» Чарльз Лингле в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Николаевым рассказал о жизни в Минске.

Минск развивается очень быстро. Не был здесь несколько месяцев, приезжаешь – появляются новые магазины, рестораны, здания. Минск распускается, как цветок. Много чего происходит, особенно в хорошую летнюю погоду. По-моему, минчане за те годы, что я в «Динамо», стали счастливее. Они больше гуляют и улыбаются.

- Обычно иностранцы говорят, что белорусы хмурые.

– Не согласен. Да, возможно, сейчас они просто радуются солнцу после дождливого отрезка лета. Но видно, что и в целом жизнь улучшается.

- В твоем флоридском доме есть белорусские сувениры?

– Да, милицейская фуражка, клубный динамовский журнал. Еще кусочек соли из солигорской шахты, которую мы как-то посетили. И магнитик из Минска, – сказал Лингле.

 
Теги: Минск
 
 
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Форвард минского «Динамо» Чарльз Лингле в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Николаевым рассказал о жизни в Минске.

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