Чарльз Лингле: «Минск распускается, как цветок. По-моему, минчане за те годы, что я в «Динамо», стали счастливее»

Форвард минского «Динамо» Чарльз Лингле в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Николаевым рассказал о жизни в Минске.

– Минск развивается очень быстро. Не был здесь несколько месяцев, приезжаешь – появляются новые магазины, рестораны, здания. Минск распускается, как цветок. Много чего происходит, особенно в хорошую летнюю погоду. По-моему, минчане за те годы, что я в «Динамо», стали счастливее. Они больше гуляют и улыбаются.

- Обычно иностранцы говорят, что белорусы хмурые.

– Не согласен. Да, возможно, сейчас они просто радуются солнцу после дождливого отрезка лета. Но видно, что и в целом жизнь улучшается.

- В твоем флоридском доме есть белорусские сувениры?

– Да, милицейская фуражка, клубный динамовский журнал. Еще кусочек соли из солигорской шахты, которую мы как-то посетили. И магнитик из Минска, – сказал Лингле.