Посещаемость 18-го тура чемпионата Беларуси составила 1 823 зрителя на игре

Средняя посещаемость матчей 18-го тура чемпионата Беларуси составила 1 823 зрителя на игре. Это 5-й худший результат сезона.

Больше всего болельщиков собралось на игре БАТЭ – «Динамо» Брест (5312).

Наименьшее количество болельщиков посетило игру «Ислочь» – «Городея» (400).

Средняя посещаемость чемпионата опустилась до 2 227 зрителей на игре.

В таблице посещаемости лидирует брестское «Динамо» (5 574), на втором месте БАТЭ (5 546), третий «Гомель» (3 972).

На последнем месте в таблице «Нафтан» (454) и «Ислочь» (458).



