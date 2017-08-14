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Посещаемость 18-го тура чемпионата Беларуси составила 1 823 зрителя на игре
15.08.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость матчей 18-го тура чемпионата Беларуси составила 1 823 зрителя на игре. Это 5-й худший результат сезона.
Больше всего болельщиков собралось на игре БАТЭ – «Динамо» Брест (5312).
Наименьшее количество болельщиков посетило игру «Ислочь» – «Городея» (400).
Средняя посещаемость чемпионата опустилась до 2 227 зрителей на игре.
В таблице посещаемости лидирует брестское «Динамо» (5 574), на втором месте БАТЭ (5 546), третий «Гомель» (3 972).
На последнем месте в таблице «Нафтан» (454) и «Ислочь» (458).
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Средняя посещаемость матчей 18-го тура чемпионата Беларуси составила 1 823 зрителя на игре.
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