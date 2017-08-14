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У «Челси» и Конте расходятся взгляды на развитие команды

15.08.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте и руководство клуба имеют различные идеи относительно развития команды.

Итальянский специалист настаивает на необходимости срочного усиления состава, для чего нужно потратить солидную сумму. Конте намерен собрать состав, который будет в состоянии бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов уже в этом сезоне.

В руководстве «Челси» не разделяют взгляды итальянского специалиста и не готовы поддержать все его задумки об усилении команды. Совет директоров клуба думает не только о сиюминутных победах, но и строит планы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

 

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте и руководство клуба имеют различные идеи относительно развития команды.

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