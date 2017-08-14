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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи. ЦСКА против «Янг Бойз», «Хоффенхайм» примет «Ливерпуль» и другие матчи

15.08.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Хоффенхаймом», «Севилья» с «Истанбулом», а «Наполи» примет «Ниццу».

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Первые матчи

Карабах Азербайджан – Копенгаген Дания
Дата проведения
15 августа, 19.00, «им. Тофика Бахрамова»
Онлайн матча
Янг Бойз Швейцария – ЦСКА Россия
Дата проведения
15 августа, 21.45, «Стад де Сюисс»
Онлайн матча
Спортинг Португалия – Стяуа Румыния
Дата проведения
15 августа, 21.45, «Жозе Алваладе»
Онлайн матча
Хоффенхайм-1899 Германия – Ливерпуль Англия
Дата проведения
15 августа, 21.45, «Райн-Неккар-Арена»
Онлайн матча
АПОЭЛ Кипр – Славия Чехия
Дата проведения
15 августа, 21.45, «Нео ГСП»
Онлайн матча
Истанбул Турция – Севилья Испания
Дата проведения
16 августа, 21.45, «Башакшехир»
Онлайн матча
Хапоэль Беер-Шева Израиль – Марибор Словения
Дата проведения
16 августа, 21.45, «Тото Тернер»
Онлайн матча
Олимпиакос Греция – Риека Хорватия
Дата проведения
16 августа, 21.45, «Георгиос Караискакис»
Онлайн матча
Селтик Шотландия – Астана Казахстан
Дата проведения
16 августа, 21.45, «Селтик Парк»
Онлайн матча
Наполи Италия – Ницца Франция
Дата проведения
16 августа, 21.45, «Сан-Паоло»
Онлайн матча

 

 
 
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В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Хоффенхаймом», «Севилья» с «Истанбулом», а «Наполи» примет «Ниццу».

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