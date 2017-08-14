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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи. ЦСКА против «Янг Бойз», «Хоффенхайм» примет «Ливерпуль» и другие матчи
15.08.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Хоффенхаймом», «Севилья» с «Истанбулом», а «Наполи» примет «Ниццу».
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Первые матчи
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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи. ЦСКА против «Янг Бойз», «Хоффенхайм» примет «Ливерпуль» и другие матчи
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Хоффенхаймом», «Севилья» с «Истанбулом», а «Наполи» примет «Ниццу».
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