Клубы АПЛ могут проголосовать за закрытие трансферного окна до старта сезона

Клубы английской премьер-лиги готовы внести существенные изменения в трансферные правила.

В сентябре пройдет очередное собрание клубов АПЛ, на котором, скорее всего, будет принято решение о том, что трансферное окно в высшем дивизионе Англии будет закрываться до первого матча сезона.

Данную инициативу поддерживает большинство команд, достаточное для утверждения решения.

Скорее всего, новое правило вступит в силу со следующего сезона.