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Клубы АПЛ могут проголосовать за закрытие трансферного окна до старта сезона

15.08.2017 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Клубы английской премьер-лиги готовы внести существенные изменения в трансферные правила.

В сентябре пройдет очередное собрание клубов АПЛ, на котором, скорее всего, будет принято решение о том, что трансферное окно в высшем дивизионе Англии будет закрываться до первого матча сезона.

Данную инициативу поддерживает большинство команд, достаточное для утверждения решения.

Скорее всего, новое правило вступит в силу со следующего сезона.

 
 
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Клубы английской премьер-лиги готовы внести существенные изменения в трансферные правила.

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