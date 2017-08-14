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Посещаемость 17-го тура первой лиги составила 556 болельщиков на игре
15.08.2017 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матчи 17-го тура первой лиги посетили 4 450 зрителей. В среднем на матчах присутствовали 556 болельщиков.
Лучшая посещаемость тура зафиксирована на матче «Слоним-2017» – «Локомотив» (1190).
Средняя посещаемость чемпионата составляет 474 зрителя на матче.
«Слоним», «Белшина» и «Орша» лидируют в таблице посещаемости.
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Матчи 17-го тура первой лиги посетили 4 450 зрителей.
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