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Посещаемость 17-го тура первой лиги составила 556 болельщиков на игре

15.08.2017 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матчи 17-го тура первой лиги посетили 4 450 зрителей. В среднем на матчах присутствовали 556 болельщиков.

Лучшая посещаемость тура зафиксирована на матче «Слоним-2017» – «Локомотив» (1190).

Средняя посещаемость чемпионата составляет 474 зрителя на матче.

«Слоним», «Белшина» и «Орша» лидируют в таблице посещаемости.

Посещаемость 17-го тура первой лиги составила 556 болельщиков на игре

 
 
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Матчи 17-го тура первой лиги посетили 4 450 зрителей.

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