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Алексис Санчес прибыл в Париж и хочет перейти в «ПСЖ»

15.08.2017 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Арсенала» Алексис Санчес намерен перейти в «Пари Сен-Жермен».

28-летний футболист сборной Чили прибыл в Париж, чтобы договориться о трансфере, сообщает As со ссылкой на французскую телекомпанию RTL.

Интерес к Санчесу проявляет и «Манчестер Сити», но главный тренер лондонцев Арсен Венгер не намерен отпускать игрока к конкурентам.

Контракт форварда с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.

 

 
 
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Форвард «Арсенала» Алексис Санчес намерен перейти в «Пари Сен-Жермен».

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