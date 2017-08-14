Секу Уиггс: «У нас будет яркий сезон с «Цмокі-Мінск». Я буду делать, то, что умею лучше всего: отдавать передачи, бросать мяч и побеждать вместе с моими партнерами по команде»

Новичок «Цмокі-Мінск» Секу Уиггс рассказал о переходе в белорусский клуб.

- Это твой первый карьерный год в Европе после четырех лет в колледже, твой первый профессиональный баскетбол. Чего ты ждешь от него?

– Я думаю, у нас будет яркий сезон с «Цмокі-Мінск». Я буду делать, то, что умею лучше всего: отдавать передачи, бросать мяч и побеждать вместе с моими партнерами по команде. Больше убедительных побед. Я хочу выигрывать. Хочу, чтобы у команды было больше побед, чем раньше.

- И как ты смирился с мыслью, что для того, чтобы играть профессионально, нужно уехать из Штатов?

– Я вижу в этом свои плюсы. Другая культура, другой стиль игры. И я очень рад, что есть возможность делать то, что я люблю, в такой интересной стране, как Беларусь.

- Кстати, что ты подумал, когда к тебе обратились представители «Цмокаў»? Ты вообще знал, где находится Беларусь?

– Я подумал: «Отлично! Это новый вызов». Я был рад, что смогу играть в Беларуси. Да, я ничего не знал об этой стране раньше, но после того, как со мной связалось агентство и рассказало о такой возможности, мы провели небольшое «исследование». Я понял, что это место, где я могу начать карьеру профессионального баскетболиста.

- Ты наверняка уже читал о клубе и городе. Что ты рассказываешь друзьям, которые спрашивают, куда ты едешь?

– (смеется) Я говорю им, что я еду в Беларусь, в Минск, чтобы играть в баскетбол. А они спрашивают «Где это?», потому что никто не знает. Хах, думаю, скоро узнают.

- Ты же знаешь, что у нас тут холодно и по улицам ходят медведи? Взял с собой теплые вещи?

– Что? Медведи? Серьезно?

- Нет.

– Ох, окей. На секунду я даже был готов выпрыгнуть из машины и уехать обратно в аэропорт. Что касается теплой одежды: я же приехал с Аляски. Там очень-очень холодно. Так что да, у меня с собой есть теплая одежда.

- С каким игроком НБА, действующим или закончившим карьеру, ты можешь себя сравнить?

– У меня было так много разговоров на эту тему. Я себя сравниваю, наверное, с Расселлом Уэстбруком. Мое движение на площадке, моя защита, моя энергия – то, что меня выделяет, – рассказал Уиггс.