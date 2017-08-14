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Алексей Легчилин: «Журавель – это тот самый тренер, ему нужно дать поработать. Я уверен, что если дать время, то все будет здорово»

15.08.2017 11:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник брестского «Динамо» Алексей Легчилин поделился мнением о положении дел в клубе.

- Ушло несколько игроков. Это как-то повлияло на раздевалку?

– Напряженности нет. Это жизнь: кто-то приходит, кто-то уходит. Мы все понимаем, что сегодня мы здесь, а завтра можем быть в другом клубе. Мне жаль, что Никита ушел. Он был как капитан, боролся за команду. И шутил, и веселился, и на поле отдавал себя по максимуму. Тяжеловато это восприняли, но жизнь продолжается.

- Тренер делит игроков на любимчиков и всех остальных?

– Это, наверное, к тренеру вопрос. Я думаю, нет. Может кто-то это и чувствует, но я нет. Я вижу, что на поле выходят сильнейшие.

- Тебе нравится то, что «Динамо», несмотря на позиции в чемпионате, является постоянным источником новостей и слухов?

– С самого начала, когда пришло новое руководство, начался пиар. Может быть его порой очень много, но с другой стороны, хорошо, что Брест встрепенул чемпионат. Стало интереснее. И в плане трансферной политики, и вообще.

- Какие цели у «Динамо»?

– К сожалению, Лига Европы уже позади. Остались чемпионат и кубок. Безусловно, сейчас все силы будут направлены сюда.

- Наверное, понимаешь, что болельщики недовольны выступлением команды в Лиге Европы и в чемпионате. Как думаешь, в чем дело?

– Все у нас есть. Не хватает свежей головы. Вот как с австрийцами. Болельщики это видели, их команда была более сыграна. У нас много людей поменялось. Может, немного перегорели дома. Еще и этот первый гол. Живем дальше. Надеемся, что в следующем году снова привезем еврокубки в Брест.

- Не так давно постоянно ходили слухи об уходе Владимира Журавеля с поста тренера. Какой была реакция в команде?

– Об это читали только в интернете. В клубе я ничего про это не слышал. Польского тренера мы и не видели. С нами работал Журавель, и мы пытались игрой поменять мнение тех, кто хотел его смены.

- Ты считаешь, что он подходит клубу?

– Да, я полностью уверен, что это тот самый тренер, ему нужно дать поработать. Я уверен, что если дать время, то все будет здорово, – сказал Легчилин.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Алексей Легчилин поделился мнением о положении дел в клубе.

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