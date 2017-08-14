Бернд Штанге: «В Беларуси такие же игроки, как в Германии или Англии. Просто окружение другое, вот они и не развиваются»

Экс-наставник сборной Беларуси Бернд Штанге в разговоре с корреспондентом pressball.by Сергеем Николаевым поделился впечатлениями о нынешней игре национальной команды.

- Когда в последний раз видели матч белорусской сборной?

– Регулярно их смотрю, только обычно в записи. Впечатления? Мне кажется, команда далека от новых тенденций в мировом футболе. Она от них попросту изолирована. Нынче в мире востребованы скорость, умение обыграть один на один, прессинг, контрпрессинг. В вашей сборной этого не вижу. Нужны свежие идеи. Но, наверное, мне не следует учить вас, как играть...

Хотя вы же знаете — в свое время сам проводил конференции, приглашал известных специалистов, которые объясняли белорусским тренерам современные тенденции. Мы отправляли коучей на стажировки — помню, Криушенко ездил на неделю в «Нюрнберг», Гончаренко — в «Вильярреал». Это и стало базой успеха, которого в те годы добивался белорусский футбол.

Как-то «Прессбол» привел цифры: по соотношению побед и поражений я самый успешный тренер вашей сборной в истории. Мы поднялись на 36-е место в мировом рейтинге, БАТЭ ежегодно без проблем выходил в групповой раунд Лиги чемпионов, команды Курненина и Кондратьева пробивались в финальную стадию молодежного Евро. В других странах футболисты, выступавшие на тех турнирах, сейчас стали мировыми звездами. Нойер, Мата, Хави Мартинес, Андер Эррера… А где Филипенко? Где Драгун? Тоже ведь были талантами. В Беларуси такие же игроки, как в Германии или Англии. Просто окружение другое, вот они и не развиваются, – считает Штанге.