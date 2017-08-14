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«Шахтер» – БАТЭ. Матч будет показан в прямом эфире на сайте БГТРК

15.08.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В связи с переносом времени начала игры 20-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» — БАТЭ, которая состоится 27 августа, телеканал «Беларусь 5» организует прямую трансляцию поединка на официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by.

Начало игры — 19.00 — совпадает сразу с двумя соревнованиями, которые будут проходить в это же время: матч КХЛ «Динамо Минск» — ЦСКА и поединок хоккейной лиги чемпионов «Неман» (Беларусь) — «Цуг» (Швейцария). Чтобы болельщики смогли наблюдать за всеми играми в режиме реального времени, Белтелерадиокомпания организует интернет-трансляцию. Для тех, кто желает посмотреть матчи в полном объеме, поединок «Шахтер» — БАТЭ покажут на телеканале «Беларусь 5» в 21.20.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с переносом времени начала игры 20-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» — БАТЭ, которая состоится 27 августа, телеканал «Беларусь 5» организует прямую...

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