«Шахтер» – БАТЭ. Матч будет показан в прямом эфире на сайте БГТРК

В связи с переносом времени начала игры 20-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» — БАТЭ, которая состоится 27 августа, телеканал «Беларусь 5» организует прямую трансляцию поединка на официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by.

Начало игры — 19.00 — совпадает сразу с двумя соревнованиями, которые будут проходить в это же время: матч КХЛ «Динамо Минск» — ЦСКА и поединок хоккейной лиги чемпионов «Неман» (Беларусь) — «Цуг» (Швейцария). Чтобы болельщики смогли наблюдать за всеми играми в режиме реального времени, Белтелерадиокомпания организует интернет-трансляцию. Для тех, кто желает посмотреть матчи в полном объеме, поединок «Шахтер» — БАТЭ покажут на телеканале «Беларусь 5» в 21.20.