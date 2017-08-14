Алексей Легчилин: «Сколько зарабатывают футболисты брестского «Динамо»? Ну, на жизнь хватает. Думаю нам, футболистам, грех жаловаться»

Полузащитник брестского «Динамо» Алексей Легчилин рассказал о зарплатах в клубе.

- Сколько зарабатывают футболисты Динамо?

– Ну, на жизнь хватает.

- А самый высокооплачиваемый футболист Динамо?

– Я не знаю. Это в принципе некорректно, да и мне не интересно: я не спрашиваю, не заглядываю в карманы, контракты. Я думаю нам, футболистам, грех жаловаться. Нет заоблачных зарплат, как в России. Может только в БАТЭ в лучшие годы были. Семья довольна, я доволен.

- Сколько получает Алексей Легчилин?

– У жены карточка, жена контролирует бюджет. Столько, сколько заслуживаю. Мне хватает.

- Обещанные президентом пятьсот долларов есть?

– Не знаю, может быть.

- Какие цели у тебя, как у футболиста? Где и как ты бы хотел закончить карьеру?

– Не думаю об окончании. Она у меня только началась. Я еще пока ничего не достиг. Хочу уехать в хороший зарубежный чемпионат, попробовать себя там. Мечтаю играть за сборную. Это для меня всегда было в приоритете. А насчет завершения карьеры даже и думать не хочу. Как Бог даст. Буду выкладываться на максимум, чтобы продлить свою карьеру, – сказал Легчилин.