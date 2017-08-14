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Алексей Легчилин: «Сколько зарабатывают футболисты брестского «Динамо»? Ну, на жизнь хватает. Думаю нам, футболистам, грех жаловаться»
15.08.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Алексей Легчилин рассказал о зарплатах в клубе.
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо?
– Ну, на жизнь хватает.
- А самый высокооплачиваемый футболист Динамо?
– Я не знаю. Это в принципе некорректно, да и мне не интересно: я не спрашиваю, не заглядываю в карманы, контракты. Я думаю нам, футболистам, грех жаловаться. Нет заоблачных зарплат, как в России. Может только в БАТЭ в лучшие годы были. Семья довольна, я доволен.
- Сколько получает Алексей Легчилин?
– У жены карточка, жена контролирует бюджет. Столько, сколько заслуживаю. Мне хватает.
- Обещанные президентом пятьсот долларов есть?
– Не знаю, может быть.
- Какие цели у тебя, как у футболиста? Где и как ты бы хотел закончить карьеру?
– Не думаю об окончании. Она у меня только началась. Я еще пока ничего не достиг. Хочу уехать в хороший зарубежный чемпионат, попробовать себя там. Мечтаю играть за сборную. Это для меня всегда было в приоритете. А насчет завершения карьеры даже и думать не хочу. Как Бог даст. Буду выкладываться на максимум, чтобы продлить свою карьеру, – сказал Легчилин.
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Алексей Легчилин: «Сколько зарабатывают футболисты брестского «Динамо»? Ну, на жизнь хватает. Думаю нам, футболистам, грех жаловаться»
Полузащитник брестского «Динамо» Алексей Легчилин рассказал о зарплатах в клубе.
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