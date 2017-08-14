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Бернд Штанге: «Не уверен, что АБФФ двигается в верном направлении»

15.08.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-наставник сборной Беларуси Бернд Штанге в разговоре с корреспондентом pressball.by Сергеем Николаевым высказал мнение, что десять клубов — оптимальное число команд в первом дивизионе чемпионате Беларуси.

«Вообще скажу так: правительство Беларуси поддерживает футбол. Помогли с новым стадионом БАТЭ, строят арену в Минске. Однако я сомневаюсь в роли футбольной федерации. Не уверен, что она двигается в верном направлении.

Сейчас в высшей лиге 16 команд, но на них всех попросту нет денег. Помню наши жаркие дискуссии с Невыгласом и Дмитраницей относительно количества команд в элите. Была идея сократить его до восьми и играть по шотландской системе — в четыре круга. Я вообще считаю, что оптимальное число — десять клубов, но они все должны быть профессиональными, обладать хорошими условиями. Если же участников 16, то количество идет в ущерб качеству», – сказал Штанге.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-наставник сборной Беларуси Бернд Штанге в разговоре с корреспондентом pressball.by Сергеем Николаевым высказал мнение, что десять клубов — оптимальное число...

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