Бернд Штанге: «Не уверен, что АБФФ двигается в верном направлении»

Экс-наставник сборной Беларуси Бернд Штанге в разговоре с корреспондентом pressball.by Сергеем Николаевым высказал мнение, что десять клубов — оптимальное число команд в первом дивизионе чемпионате Беларуси.

«Вообще скажу так: правительство Беларуси поддерживает футбол. Помогли с новым стадионом БАТЭ, строят арену в Минске. Однако я сомневаюсь в роли футбольной федерации. Не уверен, что она двигается в верном направлении.

Сейчас в высшей лиге 16 команд, но на них всех попросту нет денег. Помню наши жаркие дискуссии с Невыгласом и Дмитраницей относительно количества команд в элите. Была идея сократить его до восьми и играть по шотландской системе — в четыре круга. Я вообще считаю, что оптимальное число — десять клубов, но они все должны быть профессиональными, обладать хорошими условиями. Если же участников 16, то количество идет в ущерб качеству», – сказал Штанге.