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Долидович собрал почти 6 тыс рублей из 30 для участия в Играх-2018
15.08.2017 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский лыжник Сергей Долидович собрал 5833 рублей для участия в Играх-2018. Собрано 19 процентов средств.
Напомним, что всего для подготовки спортсмену необходимо 30000 рублей.
Отметим, что 16 и 17 августа пройдет чемпионат Беларуси по лыжероллерам, где выступят все сильнейшие лыжники страны.
Напомним, председатель Белорусский федерации лыжных гонок Андрей Коваленко
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Белорусский лыжник Сергей Долидович собрал 5833 рублей для участия в Играх-2018.
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