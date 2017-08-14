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Долидович собрал почти 6 тыс рублей из 30 для участия в Играх-2018

15.08.2017 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский лыжник Сергей Долидович собрал 5833 рублей для участия в Играх-2018. Собрано 19 процентов средств.

Напомним, что всего для подготовки спортсмену необходимо 30000 рублей.

Отметим, что 16 и 17 августа пройдет чемпионат Беларуси по лыжероллерам, где выступят все сильнейшие лыжники страны.

Напомним, председатель Белорусский федерации лыжных гонок Андрей Коваленко заявлял, что федерация, тренерский состав не против, чтобы Долидович готовился с национальной командой. Однако лишь один человек из тренерского совета проголосовал за включение Долидовича в состав сборной Беларуси.

Поддержать Долидовича можно здесь.

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Белорусский лыжник Сергей Долидович собрал 5833 рублей для участия в Играх-2018.

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