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Опубликован календарь экстралиги

15.08.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Утвержден календарь первой стадии первого этапа экстралиги сезона 2017/2018. Первые матчи пройдут 6 сентября, а завершится предварительный раунд 27 ноября.

1-й тур (6 сентября)

«Шахтер» – «Динамо-Молодечно»

«Гомель» – «Могилев»

«Юность» – «U20»

«Металлург» – «Брест»

Полный календарь

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Утвержден календарь первой стадии первого этапа экстралиги сезона 2017/2018.

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