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Опубликован календарь экстралиги
15.08.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Утвержден календарь первой стадии первого этапа экстралиги сезона 2017/2018. Первые матчи пройдут 6 сентября, а завершится предварительный раунд 27 ноября.
1-й тур (6 сентября)
«Шахтер» – «Динамо-Молодечно»
«Гомель» – «Могилев»
«Юность» – «U20»
«Металлург» – «Брест»
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Утвержден календарь первой стадии первого этапа экстралиги сезона 2017/2018.
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