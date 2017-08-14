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2 сентября брестское «Динамо» в гостях проведет товарищеский матч с киевским «Динамо»
15.08.2017 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
2 сентября состоится товарищеский матч «Динамо» Киев – «Динамо» Брест.
Матч пройдет в Киеве. Начало в 15.00.
Напомним, в чемпионате Беларуси на это время запланирована пауза в связи с матчами сборной.
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2 сентября состоится товарищеский матч «Динамо» Киев – «Динамо» Брест.
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