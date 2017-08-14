Алим Селимов: «Динамо» не провалилось в Лиге Европы? Как можно сказать, что не провалилось, когда это однозначно так?»

Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов поделился мнением о выступлении команды в Лиге Европы.

— В этом году середина лета у «Динамо» получилась насыщенная: чемпионат, Кубок и Лига Европы, с которой и начнем.

— Как и в прошлом году, мы дошли лишь до третьего квалификационного раунда. Да, ставилась задача попасть в групповой этап. Ведь плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Нужно ставить всегда высокие цели, расти до определенной планки, а потом стараться ее преодолеть. И попадание в основной этап Лиги Европы, конечно, для нас было бы хорошим спортивным результатом, не секрет, что смогли бы неплохо заработать. И, что немаловажно, ребята бы получили хороший международный опыт, каждый футболист понял бы, на каком уровне он находится по сравнению с игроками европейских чемпионатов.

— Несмотря на то, что поставленная цель не достигнута, можно говорить, что «Динамо» не провалилось в Лиге Европы?

— Как можно сказать, что не провалилось, когда это однозначно так? Если посмотреть со стороны результата, то это провал. Но, с другой стороны, хорошо, что мы вообще дошли до третьего раунда, ведь могли вылететь из турнира и в первом. Тем не менее, футболисты, особенно молодые, получили определенный опыт выступления на международной арене. И в этом можно увидеть плюс.

— Минчане в шести матчах потерпели лишь одно поражение.

— Здесь палка о двух концах. Если у тебя изначально стоит максимальная задача, то, конечно, на это не обращаешь внимание. Ведь мы стремились в плей-офф, в группу. Я верил в наших ребят, до последних минут домашнего матча с АЕКом верил, что у нас все получится. Но, к сожалению, мы проиграли первый матч, на Кипре… Но дома я видел желание игроков, их настрой. Реализуй все моменты, которые были на «Тракторе», если бы сравняли счет, психологическое преимущество было бы на нашей стороне. Пошли ва-банк, получили гол в свои ворота…

По итогу, если посмотреть на результат, то он неудовлетворительный. Если же обратить внимание на то, что потерпели лишь одно поражение в шести поединках, то, конечно, результат есть. Я доволен командой, ребятами.

— Какой матч в нынешней еврокампании вы бы назвали лучшим в исполнении «Динамо»?

— По сути, мне все матчи понравились, но лучший все-таки это последний, домашний с АЕКом. Ребята пошли ва-банк, Игнатович с разрешения Гуренко пошел в штрафную, зацепился, поборолся за мяч. Футболисты были настроены как ни на один матч, – сказал Селимов.