Бернд Штанге: «БАТЭ займет в чемпионате первое место с шестиочковым отрывом и пройдет «Александрию» в Лиге Европы»

Экс-наставник сборной Беларуси Бернд Штанге в разговоре с корреспондентом pressball.by Сергеем Николаевым отметил, что уверен в победе БАТЭ в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси.

- Удивляет, что БАТЭ даже не лидирует в чемпионате страны?

– Это временно. Вот увидите, в итоге борисовчане займут первое место с шестиочковым отрывом.

К сожалению, я не сумел приехать на их выездную игру со «Славией» — от Йены до Праги всего двести километров, но помешали дела. Уверен, «Александрию» БАТЭ пройдет. Кстати, украинцев же тренирует Вова Шаран, которого я тренировал в «Днепре». Хороший был полузащитник, опасный. Если и его команда играет в таком стиле… Но все равно у чемпиона Беларуси больше опыта, чем у «Александрии», и БАТЭ возьмет верх, – сказал Штанге.