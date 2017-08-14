ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бернд Штанге: «БАТЭ займет в чемпионате первое место с шестиочковым отрывом и пройдет «Александрию» в Лиге Европы»

15.08.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-наставник сборной Беларуси Бернд Штанге в разговоре с корреспондентом pressball.by Сергеем Николаевым отметил, что уверен в победе БАТЭ в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси.

- Удивляет, что БАТЭ даже не лидирует в чемпионате страны?

– Это временно. Вот увидите, в итоге борисовчане займут первое место с шестиочковым отрывом.

К сожалению, я не сумел приехать на их выездную игру со «Славией» — от Йены до Праги всего двести километров, но помешали дела. Уверен, «Александрию» БАТЭ пройдет. Кстати, украинцев же тренирует Вова Шаран, которого я тренировал в «Днепре». Хороший был полузащитник, опасный. Если и его команда играет в таком стиле… Но все равно у чемпиона Беларуси больше опыта, чем у «Александрии», и БАТЭ возьмет верх, – сказал Штанге.

 

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-наставник сборной Беларуси Бернд Штанге в разговоре с корреспондентом pressball.by Сергеем Николаевым отметил, что уверен в победе БАТЭ в нынешнем сезоне...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Зинедин Зидан: «Я расстроен. Как они могли дать Роналду 5 матчей за это?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика