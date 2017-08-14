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Алим Селимов: «У «Динамо» была предварительная договоренность с Нехайчиком, но футболист сказал, что не впишется в схему игры Гуренко»

15.08.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о срыве трансфера Павла Нехайчика.

— Интересно, что летом «Динамо» не особо активничало на трансферном рынке. Почему?

— Хороший игрок стоит хороших денег. И человек, который забивает за сезон 15-20 мячей, будем откровенны, в чемпионат Беларуси не приедет. Но и мы не хотим брать какого-то игрока ради комплекта. Мы ищем в различных чемпионатах, в той же Сербии, России, Украине, Швеции, Испании (второй дивизион), можно дальше перечислять. Игроки есть, они прорабатываются, работа селекционного отдела идет постоянно. Но в силу наших возможностей каких-то футболистов мы не можем приобрести. Тем не менее, брать всех подряд мы не будем.

— Насколько известно, одной ногой в «Динамо» был Павел Нехайчик?

— Был. Не то, что одной ногой, но переговоры велись. Была предварительная договоренность, но футболист сказал, что не впишется в схему игры Гуренко. Раз так, что мы сможем сделать, – сказал Селимов.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о срыве трансфера Павла Нехайчика.

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