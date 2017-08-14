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Когалев не подошел минскому «Динамо»
15.08.2017 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Просмотр нападающего Александра Когалева в минском «Динамо» завершен.
Нападающий вернулся в «Юность».
В ходе просмотра Александр Когалев принял участие в двух матчах Кубка ЛЖД против рижского «Динамо» и ярославского «Локомотива».
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Просмотр нападающего Александра Когалева в минском «Динамо» завершен.
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