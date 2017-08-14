БАТЭ – «Александрия». «Беларусь 5» покажет матч в прямом эфире

«Беларусь 5» в прямом эфире покажет матч плей-офф Лиги Европы БАТЭ – «Александрия».

«Накануне матча на «Борисов-арене» будет организована выездная студия. За 15 минут до начала встречи, в перерыве и после игры ведущие и эксперты в студии детально разберут все моменты важнейшего для всего белорусского футбола поединка. В настоящее время ведутся переговоры о показе ответного матча, который состоится 24 августа в Украине» – сказал директор телеканала Павел Булацкий.

Напомним, первый поединок состоится в четверг и начнется в 20.00 по белорусскому времени.