Алим Селимов: «Если начну говорить, я Качуро раздавлю информативно. Не хочу опускаться до его уровня»

Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов ответил на критику в свой адрес со стороны Петра Качуро.

– Говорим о деньгах, поэтому вспомню бывшего коммерческого директора Сергея Варкалова, который покинул клуб, а потом выдал неоднозначное интервью.

– Вы хотите, чтобы я дал ответ? Не буду этого делать. Просто пожелаю Сергею Александровичу удачи на его новом месте работы. Сотрудничество с ним – лишь страница, которую мы перелистнули. У меня остались как приятные моменты работы с ним, так и не очень хорошие. Но это все останется внутри клуба.

– Вы никак не отреагировали на громкие слова Петра Качуро, что также многих удивило.

– (смеется). Если я начну говорить, я Качуро раздавлю информативно. Не хочу опускаться до его уровня, поэтому молчу. Закроем тему.

– Некоторые отмечают, что «Динамо» в нынешнем сезоне довольно закрыто в плане общения СМИ и порой никак не комментирует свои действия.

– Например? То, что я не ответил Качуро? Это закрытость? Это больше нужно тем, кто хочет подлить масла в огонь. А я этого не хочу. Я хочу делать дела, работать и показывать результат, а не копаться в грязном белье. Каждый человек, который работал в «Динамо», по-своему видит внутренний мир клуба. Кто-то уходит обиженный, кто-то начинает наговаривать на Селимова, на Гуренко, на всех остальных. Но даже если я отсюда уйду, не скажу плохого слова о ком бы то ни было. Максимум – при личной встрече. Не буду обсуждать это во всеуслышание.

Поймите меня правильно. Я не закрытый человек, нет. Вы нормально пришли, мы нормально разговариваем. Но посмотрите, что делают некоторые издания. Они вырывают из контекста некоторые слова, и так и будет, будут вырываться слова и преподноситься всеобщему обозрению в негативном свете. Будут брать кусочки. А я этого не хочу.

На сегодняшний день СМИ – это сила, СМИ может как преподнести человека с положительной стороны, так и затоптать. И сейчас у читателей складывается портрет человека через СМИ и его высказывания, – сказал Селимов.

«В клубе интриги, подставы и кляузничество». 5 беспощадных реплик Качуро о «Динамо» и Гуренко