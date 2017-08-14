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Месси, Буффон и Криштиану Роналду претендуют на звание футболиста года в Европе

15.08.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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УЕФА объявила номинантов на звание футболиста года в Европе.

За приз будут бороться вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду.

Награда будет вручена 24 августа в Монако.

Месси, Буффон и Криштиану Роналду претендуют на звание футболиста года в Европе

Фото: официальный сайт УЕФА

 
 
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УЕФА объявила номинантов на звание футболиста года в Европе.

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