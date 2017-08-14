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Алим Селимов: «Если бы я был фанатом «Динамо», на переход Драгуна в БАТЭ отреагировал точно так же»

15.08.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов прокомментировал переход Станислава Драгуна в БАТЭ.

– Вы понимаете реакцию фанатов «Динамо» на переход Драгуна в БАТЭ?

– Если бы я был фанатом «Динамо», отреагировал точно так же. На то они и фанаты, не простые болельщики. Как они могут на это отреагировать? Сказать: «О, нормально. Ничего страшного»? Для фаната это беда. Наверное, и Драгун себя так повел во время выступления в «Динамо», очень много говорил о любви к клубу, настолько болельщики прониклись к нему любовью, уважением, что сейчас последовала такая реакция общественности. Поэтому фанатов я понимаю.

А вот если посмотреть с другой стороны, то это просто обычный трансфер, ничего более. Кто-то заманил игрока большими и лучшими возможностями – он ушел туда. Выбрал для себя более выгодные условия. Это его жизнь, его выбор. Не нам с вами его судить, – сказал Селимов.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов прокомментировал переход Станислава Драгуна в БАТЭ.

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