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БАТЭ – «Александрия». В продаже осталось менее 2500 билетов
15.08.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
На первый матч раунда плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы БАТЭ – «Александрия» в продаже осталось около 2500 билетов.
Напомним, игра пройдет 17 августа в Борисове и начнется в 20.00 по белорусскому времени.
«Борисов-Арена» вмещает 13121 зрителей.
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На первый матч раунда плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы БАТЭ – «Александрия» в продаже осталось около 2500 билетов.
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