Алим Селимов: «У Рассадкина был контракт, где прописана бонусная система. Он не наиграл на них ни в одном из сезонов»

Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов объяснил причины расставания с Глебом Рассадкиным.

– Возможно, набила оскомину эта тема, но нельзя не вспомнить Рассадкина. Истинная причина расставания с ним – финансы? Как говорят, слишком много попросил?

– По сути, почему мы сейчас будем обсуждать игрока, которого с нами нет? Если бы он был частью «Динамо», тогда без проблем. Рассадкин уехал.

Могу в двух словах объяснить причину расставания с ним. У футболиста был контракт, где прописана бонусная система. Он должен был ежегодно наигрывать процент матчей, чтобы его заработная плата увеличивалась. По факту, исходя из его статистики выступлений за клуб, он не наиграл ни в одном из сезонов. Не выполнил условия – не получил деньги.

Рассадкин нам заявил, что уйдет. Дорогой товарищ, куда ты уйдешь, если контракт с клубом? Причем он еще заявил, что уйдет, а мы ему должны будем выплатить тут сумму, на которую он не наиграл. В итоге что? Ушел. Удачи. Пускай доказывает, что он был тем игроком, расставание с которым было нашей ошибкой. И я тогда честно скажу, что да, я ошибся, сниму шляпу перед ним и его отцом. Искреннее желаю ему удачи и чтобы он доказал, что руководство и тренеры «Динамо» ошиблись. Честно, говорю без иронии. Буду рад за парня, – сказал Селимов.