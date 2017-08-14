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Буффон, Месси и Роналду поспорят за звание лучшего игрока Европы

15.08.2017 19:36 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Нападающие Лионель Месси ("Барселона", Испания) и Криштиану Роналду ("Реал", Испания), а также голкипер Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) попали в шорт-лист претендентов на звание футболиста года во версии УЕФА, сообщается на сайте организации.

Буффон, Месси и Роналду поспорят за звание лучшего игрока Европы
© REUTERS Juan Medina
Роналду дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи

"В списке претендентов на награду Лучшему игроку Европы в сезоне 2016/17 по версии УЕФА осталось три футболиста: Криштиану Роналду, Лионель Месси и Джанлуиджи Буффон", — говорится в сообщении.

Шорт-лист определило специальное жюри, состоявшее из тренеров 80 клубов, которые участвовали в групповых стадиях Лиги Европы и Лиги чемпионов в прошлом сезоне, а также 55 представителей СМИ, каждый из которых представлял футбольную ассоциацию своей страны. Тренерам не разрешалось голосовать за футболистов из своей команды.

В топ-10 по итогам голосования попали также Лука Модрич ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Серхио Рамос ("Реал"), Килиан Мбаппе ("Монако"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед", сейчас — без клуба).

Награда будет вручена 24 августа в Монако в ходе церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2017/18.

Кроме того, в этот же день назовут лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего Лиги чемпионов УЕФА-2016/17.

В список кандидатов попали (по номинациям):

  • Лучший вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико").
  • Лучший защитник: Леонардо Бонуччи ("Ювентус", ныне — "Милан"), Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал").
  • Лучший полузащитник: Каземиро ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал").
  • Лучший нападающий: Пауло Дибала ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

По итогам голосования на звание лучшей футболистки года УЕФА финальную тройку претенденток составили Пернилле Хардер ("Вольфсбург" и "Линчёпинг"), Дженифер Марожан ("Лион") и Лике Мартенс ("Русенгорд", сейчас — "Барселона"). 

Приз лучшему игроку года в Европе вручается УЕФА с сезона-2010/11, Месси и Роналду получали данную награду дважды (Месси — в 2011 и 2015 годах, Роналду — в 2014 и 2016). В 2012 и 2013 годах приз доставался испанцу Андресу Иньесте и французу Франку Рибери соответственно.

 
Теги: Минск
 
 
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Менее чем через две недели в Монако УЕФА вручит награду лучшему футболисты года, а также назовет имя лучшей футболистки.

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