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Буффон, Месси и Роналду поспорят за звание лучшего игрока Европы
15.08.2017 19:36 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Нападающие Лионель Месси ("Барселона", Испания) и Криштиану Роналду ("Реал", Испания), а также голкипер Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) попали в шорт-лист претендентов на звание футболиста года во версии УЕФА, сообщается на
© REUTERS Juan Medina
"В списке претендентов на награду Лучшему игроку Европы в сезоне 2016/17 по версии УЕФА осталось три футболиста: Криштиану Роналду, Лионель Месси и Джанлуиджи Буффон", — говорится в сообщении.
Шорт-лист определило специальное жюри, состоявшее из тренеров 80 клубов, которые участвовали в групповых стадиях Лиги Европы и Лиги чемпионов в прошлом сезоне, а также 55 представителей СМИ, каждый из которых представлял футбольную ассоциацию своей страны. Тренерам не разрешалось голосовать за футболистов из своей команды.
В топ-10 по итогам голосования попали также Лука Модрич ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Серхио Рамос ("Реал"), Килиан Мбаппе ("Монако"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед", сейчас — без клуба).
Награда будет вручена 24 августа в Монако в ходе церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2017/18.
Кроме того, в этот же день назовут лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего Лиги чемпионов УЕФА-2016/17.
В список кандидатов попали (по номинациям):
По итогам голосования на звание лучшей футболистки года УЕФА финальную тройку претенденток составили Пернилле Хардер ("Вольфсбург" и "Линчёпинг"), Дженифер Марожан ("Лион") и Лике Мартенс ("Русенгорд", сейчас — "Барселона").
Приз лучшему игроку года в Европе вручается УЕФА с сезона-2010/11, Месси и Роналду получали данную награду дважды (Месси — в 2011 и 2015 годах, Роналду — в 2014 и 2016). В 2012 и 2013 годах приз доставался испанцу Андресу Иньесте и французу Франку Рибери соответственно.
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Менее чем через две недели в Монако УЕФА вручит награду лучшему футболисты года, а также назовет имя лучшей футболистки.
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