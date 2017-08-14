Буффон, Месси и Роналду поспорят за звание лучшего игрока Европы

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Нападающие Лионель Месси ("Барселона", Испания) и Криштиану Роналду ("Реал", Испания), а также голкипер Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) попали в шорт-лист претендентов на звание футболиста года во версии УЕФА, сообщается на сайте организации.



© REUTERS Juan Medina Роналду дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи

"В списке претендентов на награду Лучшему игроку Европы в сезоне 2016/17 по версии УЕФА осталось три футболиста: Криштиану Роналду, Лионель Месси и Джанлуиджи Буффон", — говорится в сообщении.

Шорт-лист определило специальное жюри, состоявшее из тренеров 80 клубов, которые участвовали в групповых стадиях Лиги Европы и Лиги чемпионов в прошлом сезоне, а также 55 представителей СМИ, каждый из которых представлял футбольную ассоциацию своей страны. Тренерам не разрешалось голосовать за футболистов из своей команды.

В топ-10 по итогам голосования попали также Лука Модрич ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Серхио Рамос ("Реал"), Килиан Мбаппе ("Монако"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед", сейчас — без клуба).

Награда будет вручена 24 августа в Монако в ходе церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2017/18.

Кроме того, в этот же день назовут лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего Лиги чемпионов УЕФА-2016/17.

В список кандидатов попали (по номинациям):

Лучший вратарь : Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико").

: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"). Лучший защитник : Леонардо Бонуччи ("Ювентус", ныне — "Милан"), Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал").

: Леонардо Бонуччи ("Ювентус", ныне — "Милан"), Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"). Лучший полузащитник : Каземиро ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал").

: Каземиро ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал"). Лучший нападающий: Пауло Дибала ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

По итогам голосования на звание лучшей футболистки года УЕФА финальную тройку претенденток составили Пернилле Хардер ("Вольфсбург" и "Линчёпинг"), Дженифер Марожан ("Лион") и Лике Мартенс ("Русенгорд", сейчас — "Барселона").

Приз лучшему игроку года в Европе вручается УЕФА с сезона-2010/11, Месси и Роналду получали данную награду дважды (Месси — в 2011 и 2015 годах, Роналду — в 2014 и 2016). В 2012 и 2013 годах приз доставался испанцу Андресу Иньесте и французу Франку Рибери соответственно.