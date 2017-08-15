МИНСК, 15 авг — Sputnik. Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов был сильнее датского "Копенгагена", сообщает Sputnik.



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Встреча состоялась во вторник в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась со счетом 1:0. В составе хозяев отличился Махир Мадатов на 25-й минуте.

После матча главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов признался, что игра не была легкой. По его словам, хозяева потратили много сил. Однако в ответной игре, подчеркнул специалист, будет гораздо сложнее. "Мы ожидаем жесткие 90 минут", — сказал Гурбанов, слова которого приводит официальный сайт клуба .

23 августа "Карабах" отправится в Данию, где состоится ответная встреча.

Кроме того, сегодня в рамках нокаут-раунда квалификации ЛЧ состоятся матчи ЦСКА (Россия) — "Янг Бойз" (Швейцария), "Славия" (Чехия) — АПОЭЛ (Греция), "Спортинг" (Португалия) — "Стяуа" (Румыния), "Хоффенхайм" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия).

В четверг, 17 августа, на "Борисов-Арене" БАТЭ примет украинскую "Александрию" в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.