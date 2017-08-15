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Макгрегор опубликовал футуристическое фото с медобследования

15.08.2017 21:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор удивил своих поклонников необычным фото с медицинского обследования перед боем с Флойдом Мэйуэзер-младшим, сообщает Sputnik.

Бой Мэйуэзер — Макгрегор, который пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг), состоится 26 августа в Лас-Вегасе (США). Билеты на поединок все еще в продаже, стоимость некоторых из них достигает 90 тысяч долларов.

За полторы недели до боя 29-летний ирландец прошел медобследование. Во вторник спортсмен поделился снимком одной из офтальмологических процедур. Особый интерес у поклонников Макгрегора вызвало красное стеклышко у его глаза. Фото, видимо, произвело впечатление и на самого бойца.

"Спокойной ночи, земляне", — подписал снимок Макгрегор.

Красное стеклышко, приставленное к глазу спортсмена, не что иное как фундус-линза, позволяющая более глубоко и детально исследовать состояние внутренней оболочки глаза (сетчатки). С ее помощью можно определить, нет ли разрыва, отслоения, очагов кровоизлияния или других изменений сетчатки, которые не всегда заметны при обычном осмотре.

Ранее Макгрегор заявил, что готов "сокрушить" своего соперника.

Ирландец, к слову, ни разу не участвовал в поединке по правилам профессионального бокса.

 
Теги: Минск
 
 
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Менее чем через две недели в Лас-Вегасе состоится бой века между Флойдом Мэйуэзером и чемпионом UFC из Ирландии.

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