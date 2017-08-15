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Шарапова получила спецприглашение на US Open
15.08.2017 20:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card (специальное приглашение) в основную сетку Открытого чемпионата США (US Open), сообщает Sputnik.
US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке.
"Бывшая победительница US Open Мария Шарапова впервые появится в турнире Большого шлема спустя 18 месяцев после получения специального приглашения в основную сетку турнира", — говорится в сообщении на
Ранее, 13 августа, россиянка приняла решение сняться с турнира в Цинциннати (США) из-за травмы левого предплечья. Врачи рекомендовали ей взять паузу и не рисковать перед стартом US Open.
Шарапова, которая участвовала в основной сетке турнира десять раз и всегда побеждала в первом круге, во второй раз за все время своих выступлений будет несеяной. В своем последнем на сегодняшний день матче на US Open россиянка в 2014 году в 1/8 финала уступила датчанке Каролине Возняцки. С турнира 2015 года он снялась из-за травмы ноги.
В 2016 году Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала ее за употребление мельдония. В конце апреля 2017 года, отбыв 15-месячную дисквалификацию, экс-первая ракетка мира вернулась на корт.
На "Ролан Гаррос" 30-летняя теннисистка не получила wild card ни в квалификацию, ни в основную сетку. На "Уимблдоне" спортсменка планировала принять участие в отборочных соревнованиях, но из-за травмы была вынуждена отказаться от поездки в Лондон.
Шарапова, в настоящее время занимающая 148-е место в мировом рейтинге, побеждала на US Open в 2006 году. Всего в ее активе пять побед на турнирах серии Большого шлема.
Пока неизвестно, примет ли участие в US Open белорусская теннисистка Виктория Азаренко. Напомним, в августе стало известно, что
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Для россиянки это будет первое появление на турнирах Большого шлема после ее дисквалификации за допинг.
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