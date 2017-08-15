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Шарапова получила спецприглашение на US Open

15.08.2017 20:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card (специальное приглашение) в основную сетку Открытого чемпионата США (US Open), сообщает Sputnik.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке.

"Бывшая победительница US Open Мария Шарапова впервые появится в турнире Большого шлема спустя 18 месяцев после получения специального приглашения в основную сетку турнира", — говорится в сообщении на официальном сайте US Open.

Ранее, 13 августа, россиянка приняла решение сняться с турнира в Цинциннати (США) из-за травмы левого предплечья. Врачи рекомендовали ей взять паузу и не рисковать перед стартом US Open.

Шарапова, которая участвовала в основной сетке турнира десять раз и всегда побеждала в первом круге, во второй раз за все время своих выступлений будет несеяной. В своем последнем на сегодняшний день матче на US Open россиянка в 2014 году в 1/8 финала уступила датчанке Каролине Возняцки. С турнира 2015 года он снялась из-за травмы ноги.

В 2016 году Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала ее за употребление мельдония. В конце апреля 2017 года, отбыв 15-месячную дисквалификацию, экс-первая ракетка мира вернулась на корт.

На "Ролан Гаррос" 30-летняя теннисистка не получила wild card ни в квалификацию, ни в основную сетку. На "Уимблдоне" спортсменка планировала принять участие в отборочных соревнованиях, но из-за травмы была вынуждена отказаться от поездки в Лондон.

Шарапова, в настоящее время занимающая 148-е место в мировом рейтинге, побеждала на US Open в 2006 году. Всего в ее активе пять побед на турнирах серии Большого шлема.

Пока неизвестно, примет ли участие в US Open белорусская теннисистка Виктория Азаренко. Напомним, в августе стало известно, что экс-первая ракетка мира намерена в суде отстаивать право на опеку своего сына Лео, который сейчас находится в Лос-Анджелесе с отцом.  

 
Теги: Минск
 
 
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Для россиянки это будет первое появление на турнирах Большого шлема после ее дисквалификации за допинг.

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