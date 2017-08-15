Алим Селимов: «Динамо-Юни» будет стадионом больше для нашей академии, начало и конец сезона основная команда сможет там проводить, на искусственном газоне»

Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о ходе реконструкции стадиона «Динамо-Юни».

– Как уже не раз сказано, беда всего Минска, что в столице нет нормального стадиона. Я надеюсь, что скоро все-таки откроется «Динамо», мы закончим арену в Кунцевщине. «Динамо-Юни» будет стадионом больше для нашей академии, начало чемпионата и конец сезона основная команда сможет там проводить, на искусственном газоне.

— Вы в феврале говорили, что надеетесь второй круг следующего сезона там провести.

— Я надеюсь, что если у нас финансирование будет на таком же уровне, как сейчас, к концу сентября поле с подогревом, с поливом будет готово. Но вы сами понимаете, что это стройка, есть издержки. Я вообще еще не видел никогда, чтобы строительная организация уложилась в четко обозначенные изначально сроки. Так же и со стадионом. Много мелочей, нюансов, которые от клуба не зависят. Мне бы хотелось сказать, что «Динамо» концовку нынешнего сезона сможет провести там, но делать этого не стану, чтобы не быть голословным. Поэтому просто скажу, что мы делаем все усилия, чтобы «Динамо-Юни» открыл свои двери как можно скорее, – сказал Селимов.