Павел Нехайчик: «БАТЭ хочет все эти переносы сделать на пользу не только себе, но и всему чемпионату»

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Нехайчик оценил инициативу БАТЭ об изменении календаря высшей лиги.

Об идее БАТЭ поменять 20-й и 21-й туры местами

Пусть команды разбираются сами. БАТЭ хотел и хочет все эти переносы сделать на пользу не только себе, но и всему чемпионату.

О переходе в «Динамо»

Любая смена клуба – вызов. В Бресте амбициозный проект, в котором интересно участвовать. Смотрю на свое будущее с оптимизмом.

Об Артеме Милевском

Милевский уже не тот, как любят повторять :) На самом деле, он в порядке. Как в личном общении, так и на поле.