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Павел Нехайчик: «БАТЭ хочет все эти переносы сделать на пользу не только себе, но и всему чемпионату»
16.08.2017 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Павел Нехайчик оценил инициативу БАТЭ об изменении календаря высшей лиги.
Об идее БАТЭ поменять 20-й и 21-й туры местами
Пусть команды разбираются сами. БАТЭ хотел и хочет все эти переносы сделать на пользу не только себе, но и всему чемпионату.
О переходе в «Динамо»
Любая смена клуба – вызов. В Бресте амбициозный проект, в котором интересно участвовать. Смотрю на свое будущее с оптимизмом.
Об Артеме Милевском
Милевский уже не тот, как любят повторять :) На самом деле, он в порядке. Как в личном общении, так и на поле.
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Павел Нехайчик: «БАТЭ хочет все эти переносы сделать на пользу не только себе, но и всему чемпионату»
Полузащитник брестского «Динамо» Павел Нехайчик оценил инициативу БАТЭ об изменении календаря высшей лиги.
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