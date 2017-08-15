Андрей Кудин: «Карнаухов показал, что если Энроту понадобится передышка, на него можно рассчитывать»

Тренер вратарей минского «Динамо» Андрей Кудин отметил, что пока доволен игрой вратарей.

– Думаю, по итогам двух матчей меньше всего вопросов к вратарям. Мы довольны и Йонасом, и Мишей. Дали сыграть обоим голкиперам, поскольку изначально так и планировали: начнет Энрот, продолжит — Карнаухов, а после паузы Энрот сыграет в еще двух подряд поединках, чтобы подготовиться к графику «регулярки».

Йонас находится в хорошей форме — и технической, и физической, и психологической. Мне нравится, как он работает. Придает команде уверенности, оставляет партнеров в игре. Думаю, очень поможет «Динамо» в этом сезоне. Но Миша тоже здорово смотрелся во встрече с «Локомотивом». Показал: если напарнику потребуется передышка, на него можно рассчитывать, – сказал Кудин.