МИНСК, 16 авг — Sputnik. Российский футбольный клуб ЦСКА обыграл в выездном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов швейцарский "Янг Бойз" со счетом 1:0, сообщает Sputnik.

Встреча состоялась во вторник на арене "Стад де Суисс Ванкдорф" в Берне. Победу "армейцам" принес автогол защитника Касима Нуху в компенсированное ко второму тайму время. К слову, гости нанесли в створ ворот соперника лишь два удара, хозяева — шесть.

По словам главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко, его подопечные смогли победить благодаря своему характеру. Специалист также объяснил, что помешало ЦСКА забить гол собственными силами: "Масса причин, они на поверхности: хороший прессинг "Янг Бойз", привычное для них искусственное поле. Ну и достаточно много сил мы отдали в матче со "Спартаком", не столько физических, сколько эмоциональных". В целом, отметил Ганчаренко, он и его команда довольны результатом.