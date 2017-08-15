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Лига чемпионов: ЦСКА победил "Янг Бойз" благодаря автоголу

16.08.2017 00:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Российский футбольный клуб ЦСКА обыграл в выездном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов швейцарский "Янг Бойз" со счетом 1:0, сообщает Sputnik. 

Лига чемпионов: ЦСКА победил "Янг Бойз" благодаря автоголу
© Фото: Facebook / Qarabağ FK
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Встреча состоялась во вторник на арене "Стад де Суисс Ванкдорф" в Берне. Победу "армейцам" принес автогол защитника Касима Нуху в компенсированное ко второму тайму время. К слову, гости нанесли в створ ворот соперника лишь два удара, хозяева — шесть.

По словам главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко, его подопечные смогли победить благодаря своему характеру. Специалист также объяснил, что помешало ЦСКА забить гол собственными силами: "Масса причин, они на поверхности: хороший прессинг "Янг Бойз", привычное для них искусственное поле. Ну и достаточно много сил мы отдали в матче со "Спартаком", не столько физических, сколько эмоциональных". В целом, отметил Ганчаренко, он и его команда довольны результатом. 

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