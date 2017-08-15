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Бернд Штанге: «Шунто мне как-то звонил. Спрашивал, может у меня есть на примере кто-то из немецких тренеров для его команды»

16.08.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге рассказал, что председатель «Крумкачоў» Денис Шунто выходил с ним на связь.

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– Конечно. Денис Шунто мне как-то звонил. Спрашивал, может у меня есть на примере кто-то из немецких тренеров для его команды. Я дал ему пару контактов, но не знаю, что было дальше. Что касается Бреста, то слышал, как к ним приезжал Кевин Кураньи. Но, если не ошибаюсь, он ведь там не играл, – рассказал Штанге.

 
Теги: Брест
 
 
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Экс-главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге рассказал, что председатель «Крумкачоў» Денис Шунто выходил с ним на связь.

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