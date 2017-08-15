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«Барселона» и «Реал» за последние 5 лет потратили на трансферы по 500 млн евро

16.08.2017 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» и «Реал» с 2013 года заплатили за новых игроков почти одинаковые суммы.

Каталонцы потратили за это время на переходы 509,1 миллиона евро, а мадридский клуб – 505,7 млн.

При этом в «Реале» из этого списка по-прежнему играют 13 футболистов, включая Гарета Бэйла, Иско, Даниэля Карвахаля и Каземиро, тогда как в «Барселоне» остались 16 игроков.

Начиная с лета 2013 года «Реал» один раз выиграл чемпионат Испании и трижды – Лигу чемпионов.

«Барселона» за это время дважды победила в Ла Лиге и один раз – в Лиге чемпионов.

 
 
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«Барселона» и «Реал» с 2013 года заплатили за новых игроков почти одинаковые суммы.

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