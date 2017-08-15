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ЧМ-2019. Предквалификация. Беларусь принимает Болгарию

16.08.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ЧМ-2019

Предквалификация

Группа D

Беларусь – Болгария

16 августа, 19.30, Falcon Club Arena

Положение команд: Болгария – 3-0, Беларусь 1-1, Португалия – 0-3.

2 команды из группы пройдут в основной квалификационный раунд.

 
 
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ЧМ-2019 Предквалификация Группа D Беларусь – Болгария 16 августа, 19.30, Falcon Club Arena Положение команд: Болгария – 3-0, Беларусь 1-1, Португалия – 0-3.

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