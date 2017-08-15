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Алим Селимов: «16 команд в белорусском чемпионате – это много»

16.08.2017 10:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов считает, что в чемпионате Беларуси должно быт меньше команд.

— Сергей Гуренко по итогам Лиги Европы сказал, что уровень сопротивления в чемпионате Беларуси не позволяет достойно участвовать в еврокубках.

— Согласен с этими словами. Всегда хочется меряться силами с сильными соперниками. Ведь только в этом случае ты растешь. И мне кажется, что в белорусском чемпионате нужно сделать поменьше команд, чтобы борьба была напряженнее, жестче. 16 – это много. Сугубо мое личное мнение.

— Вы согласны, что в чемпионате Беларуси хватает проходных матчей?

— Есть и они, но есть и поединки, когда настраиваешься на победу, учитывая ход по дистанции, месторасположение соперника в таблице, но в итоге остаешься ни с чем. Сказывается недонастрой, пропускаешь мяч – начинается паника, желание отыграться – появляются свободные зоны, соперник ловит на контратаках, забивает. Потом ставит два автобуса и выигрывает, – сказал Селимов.

Напомним, ранее «Динамо» и входящий в исполком Юрий Чиж выступали за чемпионат в 12 команд.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов считает, что в чемпионате Беларуси должно быт меньше команд.

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