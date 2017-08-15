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Председатель Белорусской федерации лыжных гонок: «Долидович появился на одних тестовых соревнованиях в мае, обозвал всех придурками и ушел в тень»

16.08.2017 11:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко высказал мнение о ситуации с Сергеем Долидовичем.

- Сергей не попадает в состав сборной?

– Это абсолютно не так. Ситуация складывается таким образом, что Долидович дает много интервью, но все звучит однобоко. Сергей Николаевич немного лукавит. Весной он говорил, что хочет быть главным тренером команды – не получилось. Потом он хотел баллотироваться на пост председателя федерации – тоже что-то не сложилось. Теперь он решил побегать. Мы же только за, все поможем.

Просто человек не до конца понимает, чего он хочет в жизни. Вот от этого идут проблемы.

- Человек собирается выступить на 7-й Олимпиаде. Может, можно было пойти навстречу?

– Так мы только за, но делать нужно, как все здравомыслящие люди. Он появился на одних тестовых соревнованиях в мае, обозвал всех придурками и ушел в тень, – сказал Коваленко в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

Напомним, Долидович собрал почти 6 тыс рублей из 30 для участия в Играх-2018.

Сергей Долидович: «На днях тренерский совет решал, взять меня или нет в сборную. Все, за исключением одного человека, высказались против»

 
 
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Председатель Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко высказал мнение о ситуации с Сергеем Долидовичем.

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